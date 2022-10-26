〈台積鼓勵員工休假〉遭解讀景氣吹寒風 急發聲明重申展望未改變

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家近期鼓勵員工多休假，被外界解讀為景氣寒風來臨，台積電今 (26) 日晚間發四點聲明，公司表示，並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，對第四季與明年前景展望均未改變，也強調台灣供應鏈比全球任何地方韌性都高，未來將繼續投資台灣。

台積電表示，公司向來期許同仁追求工作與生活的平衡，總裁日前在內部談話中對同仁表達誠摯感謝，同時也盼望同仁不只與公司並肩打拼，在辛勤工作之餘，生活逐漸正常化的狀況下，也能多把握與家人相處時間，能透過「正常休假」充電後繼續努力工作，並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。

台積電強調，全球數位化趨勢不會改變，將繼續秉持領先技術、卓越製造及客戶信任，與客戶一起成長，仍維持 10 月 13 日法說會中所發布內容，對第四季包括營收與獲利表現預測範圍並未改變，也重申 2023 年仍會是成長的一年。

台積電指出，半導體產業鏈極為複雜，多年來已經形成全球極有效率的分工，台灣半導體製造業的「群聚」效應，從歷史經驗來看，台灣供應鏈比全球任何地方韌性都高，使公司可以最佳成本及最高效率，為客戶提供最好的半導體製造服務。

台積電並說，將持續投資台灣，同時，為繼續對全球客戶提供最有韌性的服務，也會在考量成本、效率及各種內外在環境因素前提下，繼續海外擴廠計畫，策略性強化海外投資及生產據點，以確保在產業的領先地位。

魏哲家 24 日下午透過影片方式，鼓勵員工多休假、陪家人出去玩，被外界解讀為景氣寒風來臨，台積電也因此罕見發聲明澄清。

