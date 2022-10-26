〈美股早盤〉微軟、Alphabet黯淡財報拖累科技股 那指跌逾1%

微軟、Google 母公司 Alphabet 令人失望的財報與警告拖累大型科技股走跌，同時也引發投資人對經濟成長擔憂，美股周三（26 日）開盤漲跌互現，其中道瓊工業指數跌逾 100 點或近 1.1%，而 Visa 樂觀的財測支撐道瓊工業指數走高。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 190 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 120 點或近 1.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。

微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 等大型企業的財報凸顯美國聯準會（Fed）收緊貨幣政策以及美元走強經濟影響，重創市場情緒，以科技股為主的那斯達克指數開盤跌逾 2%。另外即將公布財報的 Meta Platforms(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 股價連袂走低。

美國 10 年期公債殖利率跌至 4.02% 左右，支撐黃金價格走高，而美元指數連續第二天走弱，跌至 3 周以來新低。

美股近日受到企業業績基本穩定、外界對 Fed 可能放緩升息步伐提振走高。標普 500 指數成分股公司中約有四分之一已經公布第三季業績，儘管大型科技公司財報受挫，但超過三分之二的公司業績優於分析師預期。不過投資人還是擔心，經濟放緩將在未來幾個月削弱企業利潤。

其他消息方面，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）告訴內閣，原訂 10 月 31 日出爐的財政計畫聲明，將推遲到 11 月 17 日發布，因為正確做出艱難決定，並就這些決定進行諮商，非常重要。

能源方面，由於報告顯示美國原油庫存增加，投資人擔心經濟成長導致需求減弱，國際油價雙雙走跌。

截至台北時間周三（26 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.26%，至每股 148.5 美元

波音上季出乎意料虧損且營收不及華爾街分析師預期，但盤前股價仍走高。儘管該公司在提高商用飛機產量方面遇到困難，但仍維持年度現金流預測。

卡夫亨氏 (KHC-US) 早盤下跌 0.16%，至每股 37 美元

卡夫亨氏公司 (Kraft Heinz Co) 公布的第三季銷售超過預期，因為產品價格調漲抵消了對其包裝食品和調味品需求減少的壓力。

Hilton Worldwide(HLT-US) 早盤上漲 1.11%，至每股 132.09 美元

希爾頓全球控股公司（Hilton Worldwide）盤前股價受亮眼財報激勵上漲 2%。該公司上季業績優於市場預期，同時上調全年財測並預估營運將繼續受惠強勁的旅遊需求。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月營建許可月率修正值報 1.4%，預期 1.4%

美國 9 月營建許可年化總數修正值報 156.4 萬戶，前值 156.4 萬戶

美國 9 月商品貿易收支初值報 - 922.2 億美元，預期 - 875 億美元，前值 - 872.8 億美元

美國 9 月批發庫存月增率初值報 0.8%，預期 1%，前值 1.3%

美國 9 月季調後新屋銷售年化總數報 60.3 萬戶，預期 58.5 萬戶，前值 68.5 萬戶

美國 9 月季調後新屋銷售年化月率報 - 10.9%，預期 - 13.9%，前值 28.8%

華爾街分析：

ActivTrades 資深市場分析師 Mike Ingram 表示，目前標普 500 指數成分股公司獲利超過預期，但在這節骨眼上仍有問題要擔心，那就是對明年一些企業獲利預期有些過高。

高盛策略師表示，美股觸底條件還不明顯，因為股市尚未完全反映最近實質利率上升與經濟衰退的可能性。該團隊表示，若經濟出現嚴重下滑，預料標普 500 指數將跌至 2,888 點，意味著較周二收盤下跌 25%。