路透：美商務部指控希捷違反出口規定向華為銷售硬碟

硬碟大廠希捷（Seagate）周三（26 日）在一份文件中表示，美國政府已對公司發出警告，稱其向華為提供硬碟可能違反出口管制法律。

華為目前列在美國商務部的貿易黑名單，即所謂的「實體清單」（Entity List）內，在沒有政府批准的情況下禁止接收美國出口產品和某些外國製造產品。

根據希捷提交給美國證券交易所（SEC）的文件顯示，該公司在 8 月 29 日收到商務部的「擬議起訴函」，商務部在信中警告希捷違反規定。希捷的立場是認為硬碟不受美國出口法規約束，而且也沒有像美國商務部所指控般從事違法行為。

不過希捷並未透露該客戶身分，知情人士稱希捷在一年前暫停向華為供貨。根據文件內容，希捷是在 2020 年 8 月至 2021 年 9 月期間把產品提供給商務部黑名單中的客戶與其關係企業。

知情人士進一步解釋希捷的立場，該公司認為硬碟既不是任何美國半導體技術或軟體的直接產品，製造設備本身也非任何美國半導體技術或軟體的直接產品。

另一方面，知情人士認為商務部之所以會提出指控，可能是認為如果使用美國半導體技術或軟體的直接產品來生產終端產品的任何零組件，無論生產過程如何，外國製造產品都要受規則約束。

美國在 2020 年 8 月再次修改「出口管制法規」（Export Administration Regulation，EAR) 中的「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule），只要是利用美國軟體或技術所生產的產品，不管是被用作零件或設備的開發，或者是買家、中間商、收貨人或使用者，有任一方被列為實體名單，都必須經過美國的允許。

另外，修改後的 EAR 將 38 家華為關係企業列入實體名單，進一步限制華為的晶片取得管道，也讓被納入實體名單的華為關係企業總數已達 152 家。

商務部拒絕就任何潛在的未決執法事項置評，但一名發言人稱，商務部致力於「全面調查任何為違反限制某些外國製造產品規則的規定指控」同時「積極追究與未經授權向中國出口相關的刑事與民事訴訟」。

華為發言人對此並未立即回應置評請求，而希捷則表示目前與美國商務部合作尋求解決此事。

希捷表示，目前還不清楚最終結果何時出爐，也不清楚協議條款，無法評估損失或罰款範圍，儘管業務可能受到重大影響。

據悉，希捷可能面臨每項違規行為最高 30 萬美元的民事罰款，或交易金額兩倍（以金額更大者為準）的行政罰款。

截稿前，希捷 (STX-US) 盤中股價暴跌 7.68%，每股暫報 53.55 美元。