高盛：儘管Fed持續升息 美元可能將在明年觸頂

高盛：儘管Fed持續升息 美元可能將在明年觸頂(圖片：AFP)
高盛：儘管Fed持續升息 美元可能將在明年觸頂(圖片：AFP)

在通膨高漲且美聯準會 (Fed) 鷹派升息的情況下，美元大幅飆升，重創了歐元日元人民幣等。高盛 (Goldman Sachs) 認為，美元觸頂的時間點可能比市場認為的更近。

高盛指出，從歷史來看，美元觸頂的時間，通常一併出現美國和全球經濟成長觸底，或是 Fed 開始放鬆貨幣政策。有鑑於高盛預估 Fed 要到 2024 年才會開始降息，表明美元不會在近期觸頂。

但是，高盛認為，如今的情況，比較適合對照 1970 年代和 1980 年代美元觸頂的案例，因為這些時期也出現了高通膨。

由此可見，Fed 大幅放寬貨幣政策或是通膨觸頂，並不是美元觸頂的必要條件。相反，一旦市場認為很明顯 Fed 可能快要暫停升息，或者 Fed 的訊息轉向，美元就有可能會提前觸頂。

因此，高盛預期，美元可能在明年觸頂，而不是其他歷史案例所推測出的 2024 年。

「在 2023 年上半年的某個時候，我們可能會看到這些因素的交會：歐洲冬季衰退最嚴重的時期過去、日本央行的新領導層逐漸開始收緊政策、中國清零政策即將結束、美國利率快抵達頂峰。同時，美國通膨和勞動力市場將開始放緩。」報告中說道。

星展銀行則是認為，美元強升格局將延續到今年底，預估明 (2023) 年起升息幅度放緩後，美元將緩步走貶。

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