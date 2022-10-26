〈聯電法說〉Q4稼動率估下滑至9成 營收恐終止連12季創高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (26) 日召開法說，聯電預估，第四季出貨量將下滑 1 成，毛利率則降至 41-43%，稼動率也下滑至 90%，法人預期，聯電第四季營收將季減 10%，中止連 12 季新高紀錄。

聯電預估，第四季晶圓出貨量將減少 10%、ASP 以美元計價將持平，毛利率估 41-43%，恐探今年低點。

聯電總經理王石指出，受通貨膨脹與俄烏戰爭影響，第四季預期將面臨需求疲弱逆風，其中智慧型手機、PC 客戶去化庫存速度較預期緩慢，影響 8 吋產能利用率，預估第四季除車用營收將延續第三季動能、維持雙位數成長外，電腦、消費性等應用營收將持續下滑。

王石表示，第四季 28 奈米受惠車用、OLED 驅動 IC 等應用驅動，需求維持健康；手機、PC 客戶庫存去化估延續至明年上半年，何時告段落得觀察終端市場需求。

王石認為，隨著智慧型手機與其他終端設備逐漸採用 OLED 面板，將持續推升 22/28 奈米需求，在車用晶片業務維持成長下，將與現有及潛在車用晶片客戶，尋求更多合作機會，維持未來營運成長動能。

王石也強調，確實有長約客戶無法履約，但占比小，大部分客戶仍遵守長約。