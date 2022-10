台新銀瞄準永續商機 推Gogoro Rewards聯名卡

台新銀行今 (26) 日攜手 Gogoro 發行「台新銀行 Gogoro Rewards 聯名卡」,結合 Gogoro Rewards 全新點數計畫,讓民眾可以透過日常移動、生活消費享最高 10% 點數回饋,有感累積 Gogoro Rewards 點數,還可 100% 折抵電池資費,藉此獎勵廣大 Gogoro 與 Powered by Gogoro Network 聯盟逾 70 萬車主,以更好支付體驗來支持零碳交通。

台新金控 (2887-TW) 董事長吳東亮也親自出席活動,用行動實踐台新三十周年認真永續的使命,從交通到生活每一筆消費,透過實質回饋鼓勵民眾落實綠色生活,運用科技金融創造民眾便捷生活與永續環境的雙贏未來。

吳東亮表示,台新銀行在今年 3 月的三十週年記者會上,宣示將以「認真、永續」為主軸,台新除了在 B to B 方面,落實責任投融資,在 B to C 方面,台新也與策略夥伴們攜手合作,為民眾打造綠色生活,這次與 Gogoro 的合作是最好的例子。未來民眾只要使用台新銀行 Gogoro Rewards 聯名卡消費,多多騎乘 Gogoro 電動車,都是在實踐低碳生活,對環境保護與淨零排碳貢獻一份心力,相信每個人都可以成為讓地球永續的英雄,一起 from Zero to Hero。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵補充道,本次針對 Gogoro 集團電動機車客戶,祭出以 Gogoro Rewards 聯名卡支付 Gogoro 實體門市購車款享最高 10% 點數回饋無上限,而每月扣繳電池資費再享最高 10% 點數回饋,生活消費包含全家等四大超商、咖啡選店 (Cama、Louisa Coffee)、速食 (摩斯漢堡、麥當勞) 皆可享最高 10% 點數回饋,點數 1 點 = NT 1 元,100% 可折抵電池資費、GoShare 資費,集團通路也將全面開放折抵。

蘇育徵說明,除了提供優惠回饋,為了降低民眾購車門檻,台新 Gogoro Rewards 聯名卡更推出分期自由選購車方案,不僅零利率且前三期僅 NT299 元即可輕鬆牽車,民眾只要刷卡後,於帳單結帳日前至 Richart Life App 點選該筆消費,即可選擇「前低後高」、「前高後低」多元的分期 0 利率方案,每月期金再享 1% 點數回饋,幫助民眾靈活運用預算購車,還有更多專屬聯名卡購車、資費優惠、政府補助可相互疊加,購買指定車款回饋最高可享 NT32,839 元。而還沒有信用卡的年輕人,也可以先申辦 Richart 帳戶存錢購車,享 Gogoro Rewards 多重優惠;還有更多令人期待的 Gogoro Rewards 使用方式都將陸續揭曉,鼓勵全民一起加入永續交通的行列,獲得更多優惠回饋,同時也能回饋環境。

台新三十周年,以行動引領永續金融服務新賽局,攜手 Gogoro 為電動機車市場量身打造點數與全新支付體驗,推動食衣住行的零碳未來。台新銀行 Gogoro Rewards 聯名卡除了是強強聯手的新產品,也無疑是金融業與電動機車產業結合的全新里程碑,台新持續不斷超越,致力成為民眾的智慧好夥伴。