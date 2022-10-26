〈聯電法說〉Q3毛利率衝47.3%飛越財測 每股賺2.19元再創新高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (26) 日公告第三季財報，受惠產品組合優化、匯率因素助攻，加上部分 ASP 提升，毛利率再度飛越財測、衝上 47.3%，稅後純益 269.96 億元，季增 26.6%，年增 54.6%，每股純益 2.19 元，續寫單季新高，前三季每股賺 5.54 元。

聯電第三季營收 753.92 億元，季增 4.6%，年增 34.9%，毛利率 47.3%，季增 0.8 個百分點，年增 10.6 個百分點，營益率 40%，季增 0.9 個百分點，年增 12.9 個百分點；稅後純益 269.96 億元，季增 26.6%，年增 54.6%，每股純益 2.19 元。

聯電前三季營收 2108.7 億元，年增 37%，毛利率 45.8%，年增 14 個百分點，營益率 38.3%，年增 16.2 個百分點；稅後純益 681.31 億元，年增 71%，每股純益 5.54 元。

聯電財測預估，第三季晶圓出貨量、ASP 以美元計價將持平，產能利用率維持 100%，毛利率估 44-46%，財報出爐，毛利率高於財測預期。

聯電總經理王石表示，第三季營運維持穩健，主要受惠產品組合優化及匯率因素。儘管部分消費終端市場需求趨勢疲軟，但特定無線通訊產品需求穩定，帶動 22/28 奈米製程營收持續成長，及部份平均售價提升，將 22/28 奈米營收占比拉升至 25%，整體產能利用率也呈現滿載。