〈陸港盤後〉中國央行出手提振市場信心 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周三（26 日）收盤齊揚，滬指漲 0.78%，利多是央行與外匯局出手，宣示要維護股債房市健康發展。

滬指周三收盤漲 0.78% 報 2,999.5 點，深成指勁漲 1.68% 報 10,818.33 點，創業板指驟漲 2.52%；兩市成交額合計人民幣 9,142 億元，「北向資金」淨買入 34.33 億元。

軟體、半導體、醫藥、醫療保健類股強勢拉升，銀行、煤炭等族群小幅走低。

香港恒生指數收盤漲 1%，恒生科技指數勁漲 2.48%。

央行與外匯局周二說，要加強部門協作，維護股市、債市、房市健康發展，要滿足民眾的剛性和改善性居住需求，增強推動「保交樓、穩民生」工作力道。

央行和外匯局並說，要繼續保持貨幣信貸總量合理增長，擴大對科技創新、鄉村振興、區域協調發展、綠色發展等重點領域的支持力道，穩定宏觀經濟大盤。

滬指盤中一度勁揚 1.5%，收復 3,000 點大關，但武漢市政府傳出封鎖漢陽區的消息後，漲勢收斂。

彭博報導，漢陽區疾病防治中心發言人說，大約 90 萬居民被告知周三開始待在家裡。漢陽市另一名官員表示，將封鎖至周日，並關閉所有非必要企業。政府仍允許超市和藥局繼續營業。

中國網友「武漢金曉」周三在微博發文：「今天一大早漢陽封了，其實我昨天深夜開車途徑漢陽時已經有所察覺，當時歸元寺附近小區已經上隔離帶了，只是管控人員還沒到崗。很多漢陽市民一大早起來都是懵的。」