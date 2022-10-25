〈陸港盤後〉市場評估習近平政策展望 A股續跌

中國 A 股三大指數周二（25 日）收盤同步走低，滬指跌 0.04%，投資人持續評估北京政策展望，仍擔憂中共總書記習近平重視國安的程度，高於經濟成長。

滬指周二收盤跌 0.04% 報 2,976.28 點，深成指跌 0.51% 報 10,639.82 點，創業板指跌 0.95% 報 2,314.55 點；兩市成交額合計人民幣 8,029 億元，「北向資金」淨買入 28.45 億元。

汽車、旅遊、酒店餐飲類股大幅走高，醫藥、醫療保健、農業、軟體、燃氣、地產、零售、煤炭、金融、半導體等族群齊跌。

香港恒生指數收盤跌 0.1%，恒生科技指數大漲 2.96%。

A 股市場周二走勢震盪，凸顯投資人的態度謹慎。中共政治局常委清一色都是「之江新軍」，讓習近平擁有不受約束的權力，這意味著北京可能會繼續推動「清零」、限制民營企業等政策，導致中國金融資產前景黯淡。

彭博行業研究分析師 Marvin Chen 說，「二十大」顯示北京不會立即改變防疫政策，外資現在對中國股市的信心低落。他表示，投資人可能要等待接近 12 月中央經濟工作會議時，才能看到新領導班子準備如何因應經濟挑戰。

最新數據顯示，中國第 3 季國內生產毛額（GDP）擴張 3.9%，優於經濟學家預期，工業生產也改善，但失業率上升，零售銷售成長動能亦減弱。

思睿集團合夥人兼首席經濟學家洪灝也說：「目前市場仍未決定，拋售壓力依然存在。很明顯，市場能跌到多低，尚未有定論，現在敢買的人很少。」

中國政府周二釋出利多消息，但並未提振市場信心。政府公布《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，指示要支持符合條件的外商投資企業，在 A 股市場上市。