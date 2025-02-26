川普要賣500萬美元「金卡」 取得美國永久居留權
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-26 10:10
白宮周二（25 日）舉行記者會，美國總統川普表示，將允許個人支付 500 萬美元（新台幣 1.63 億元）購買一張「金卡」，從而獲得美國永久居留權，並終止現行通過投資獲得「綠卡」的項目。
川普說：「有錢人將通過購買這張卡進入我國，他們富有、成功，會花大量資金，繳納大量稅款，傭大量員工，我們認為這會非常成功。」
川普表示，將在未來幾周內推出新項目，像蘋果這樣的公司也可以選擇支付 500 萬美元，從而獲得批准，讓外國人才居住在美國。
據《CNBC》報導，川普說，將用「金卡」取代 1990 年代推出的「EB-5」移民投資簽證。
「EB-5」指投資者向符合條件的美國項目投資至少 90 萬美元，並證明其至少創造了 10 個就業機會，從而獲得「綠卡」，投資者的配偶和 21 歲以下的子女也可以獲得「綠卡」。
與川普共同出席記者會的商務部長盧特尼克批評了「EB-5」，稱以前美國出現過一些「EB-5」欺詐事件。盧特尼克表示，申請「金卡」的人將接受審查，「確保他們是世界級全球公民。」
更重要的是，盧特尼克表示，政府將運用「金卡」項目的收益減少赤字。
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