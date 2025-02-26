〈焦點股〉美超微壓線補財報盤後噴漲23% 散熱三強趁熱大漲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-26 12:46

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美超微 (SMCI-US) 昨 (25) 日壓線補交財報，暫時化解下市危機，盤後股價狂飆，大漲逾 23%，也帶動台股散熱族群今 (26) 日表現亮眼，散熱股王健策 (3653-TW) 大漲逾半根停板，雙鴻 (3324-TW) 以及奇鋐 (3017-TW) 也都有 3 至 4% 漲幅。

健策早盤以 1280 元開高走高，盤中最高漲至 1360 元，漲逾 7%，截至午盤 12 點，股價暫報 1340 元，漲幅 5.93%，成交量超過 1000 張。雙鴻與奇鋐皆開低走高，漲幅分別超過 4% 與 3%。

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美超微面臨 2 月 25 日提交財報的最後期限，已向美國證券交易委員會 (SEC) 補交上一財年的延遲年報及截至去年 9 月一季財報，暫時解除下市危機。

另外，美超微去年發表最新水冷散熱解決方案，推出包括水冷塔、冷卻液分配裝置 (CDU) 以及其他水冷零組件，出貨暢旺，可望同步助攻台廠相關供應鏈出貨。

健策受惠 PC 需求、電動車逆變器客戶重啟拉貨，加上 AI 伺服器均熱片也在去年下半年出貨，帶動去年營運表現亮眼，全年營收 142.78 億元，年增 18.37%，稅後純益 34.28 億元，年增 49.1%，每股純益 24.15 元，創下歷史新高紀錄。

健策指出，四大產品包括均熱片、伺服器與車用水冷散熱模組、伺服器 ILM 及導線架去年表現皆亮眼，預期第一季動能延續。受惠伺服器出貨與車用訂單，伺服器與車用水冷散熱模組將成長，伺服器 ILM 與半導體均熱片也有望在第一季呈現年增。

雙鴻 2024 全年營收 157.8 億元，年增 24.12%，稅後純益 18.93 億元，年增 53.65%，每股純益 21.23 元，寫下歷年新高。雙鴻指出，受惠 AI 伺服器需求暢旺，水冷散熱展望正向，可望倍數成長，預期營收比重逐季成長，進一步推升毛利率表現。