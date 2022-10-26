中國央行、銀保監會、外匯局開會 力挺股債匯房市

中國央行、銀保監會、外匯局分別召開會議，央行與外匯局表示，要加強部門協作，維護股市、債市、房市健康發展，銀保監會則說，人民幣長期走強的趨勢不會改變。

央行與外匯局周二（25 日）說，要加強部門協作，維護股市、債市、房市健康發展，要滿足民眾的剛性和改善性居住需求，增強推動「保交樓、穩民生」工作力道。

植信投資研究院資深研究員耿欣欣認為，隨著各地擴大對「保交樓」的金融支持，新開工、竣工保持平穩，開發貸和房貸持續改善，建商第 4 季資金狀況可能邊際好轉，房地產投資有望在本季逐步回穩。

央行和外匯局說，要繼續保持貨幣信貸總量合理增長，擴大對科技創新、鄉村振興、區域協調發展、綠色發展等重點領域的支持力道，穩定宏觀經濟大盤。

央行和外匯局並表示，要深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導人民幣匯率保持在合理均衡水準。

銀保監會主席郭樹清周一也在擴大會議上說，人民幣長期走強的趨勢不會改變，中國的國際收支順差和巨額對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供強有力保障。

展望未來宏觀政策趨勢，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，在本季和明年初，為避免人民幣匯率出現更大幅度貶值，並帶來金融風險和經濟下行壓力，中國須保持穩健貨幣政策，不宜再進行不必要寬鬆調整。

連平說，在全球央行大幅緊縮貨幣政策趨勢下，中國進一步寬鬆調整的邊際正向效應十分有限，原因是中國進一步調整的空間很小，難以形成有效預期。