南韓三星、LG和海力士上半年大舉注資研發 後續動能待觀察

今年上半年，南韓晶片和電子大廠投入大量資金於擴建廠房和研發，帶動獲利創高，不過，在成本飆升的背景之下，下半年能否延續強勁的研發與擴張動能仍具不確定性。

三星電子 (Samsung Electronics) 周二 (16 日) 發布半年度報告，今年 1-6 月期間的研發支出為 12.18 兆韓元 (約 93 億美元)，年增 10.8%，多半投入晶片和智慧手機研發。持續性投資使三星電子得以在南韓註冊 4630 項專利，在美國註冊 4170 項。

此外，三星上半年資本投資共達 20.25 兆韓元，當中高達八成用於半導體設施擴建，即 17.56 兆韓元。

SK 海力士 (SK Hynix) 上半年研發支出為 2.4 兆韓元，較去年同期增加超過 4000 億韓元，資本支出則自去年同期的 6.9 兆韓元，大幅成長至 9.6 兆韓元；LG 電子 (LG Electronics) 上半年研發支出為 1.98 兆韓元，資本支出為 4.57 兆韓元，高於去年同期的 3.18 兆韓元。

儘管如此，隨著物流和原物料成本上升擔憂加劇，南韓三大科技巨頭能否延續上半年的大規模投資力道，仍有待觀察。

三星上半年零件和原物料採購成本較去年同期增加五成，其中，行動應用處理器平均採購價格年增 58%，相機模組價格增長 10%，軟性印刷電路板價格也漲 19%，物流成本則較去年同期增加四成。

LG 電子方面，其關鍵原料銅價年增四成以上，鋼材年增 22%，樹脂年增 20.3%。