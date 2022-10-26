資金吃緊電動車難產 法拉第未來下月起全面砍薪25%

外媒援引公司郵件報導，為保留推出首款電動車所需資金，法拉第未來 (Faraday Future)(FFIE-US) 將從下月起對所有員工砍薪 25%。

法拉第未來是在上周發給員工的電子郵件中宣布減薪消息，預估將從 11 月 1 日開始，一直到年底結束。另據 2 位知情人士透露，該公司本月稍早已解僱數十名員工。

針對減薪報導，法拉第未來周二 (25 日) 未回應置評請求。

法拉第未來的現金部位正在快速縮水，該公司此前公布，截至 9 月 21 日的現金儲備為 3900 萬美元，低於 8 月底的 4700 萬美元。

自去年 7 月借殼上市以來，法拉第未來受制於財務問題，一直難以推進旗下首款電動車 FF 91 的生產作業。該公司已將電動車量產時間延後至 2023 年以後。

根據公司的郵件備忘錄，作為減薪的補償，員工可獲得價值相當於減薪金額的限制型股票 (Restricted Stock Units, RSUs)，12 月開始授與。該公司還向員工提供更大的減薪選擇，以換取更有價值的 RSU，但遭解雇者將強制收回 RSU。

限制型股票是一種透過分配股權來獎勵員工的方式，公司可按股權激勵計畫的約定條件，向員工授與一定數量的公司股票，而員工只有在符合激勵計畫條件的情況下，才可以出售股票獲利，上市公司通常將此作為激勵員工達成績效的方法。