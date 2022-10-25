劍橋研究發現新方法 有機會取代電動車電池磁鐵中的稀土材料

科學家最近有了新發現，未來有機會在缺乏稀土材料的情況下，生產出應用於風力發電機和電動車的磁鐵，若製造過程被證明富有商業價值，中國在全球稀土市場的領先地位恐遭受重擊。

根據劍橋大學一篇研究論文，來自英國劍橋和奧地利的研究團隊發現一種新的方法，可用來製造出四方鎳紋石 (tetrataenite)，作為磁鐵中稀土原料的潛在替代品。

研究人員發現，透過添加磷可大量生產出鎳紋石，即一種鐵鎳合金 (iron-nickel alloy)。他們希望能和主要磁鐵製造商合作，確認這項產物能否取代稀土，成為製造高性能磁鐵的替代品。

負責帶領這項研究的劍橋大學材料科學和冶金學教授 Lindsay Greer 表示：「稀土礦床存在部分地區，但採礦作業具有高度破壞性，必須提取大量材料才能取得少數稀土。我們面臨緊迫需求，必須在環境影響和對中國依賴之間找到不需要稀土的替代性材料。」

作為全球最大稀土出口國，中國目前在全球稀土市場市占率為 80%，一旦上述製造過程被證明具有商業可行性，恐削弱中國在市場上的主導地位。

2019 年美中貿易戰爆發後，中國曾揚言削減稀土出口，作為對美國施壓的反擊行動。為擺脫對中依賴，美國總統拜登 (Joe Biden) 今年稍早宣布強化稀土和其他關鍵礦物供應鏈的行動，歐盟也在本月呼籲推動稀土在內等關鍵供應鏈多元化。