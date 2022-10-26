美股重點新聞摘要2022年10月26日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：微軟 (MSFT)、Alphabet(GOOGL)、德儀 (TXN)、Spotify(SPOT)、Visa(V)

美股財報 (盤前)：波音 (BA)、希捷科技 (STX)

美國 9 月新屋銷售數據

加拿大央行利率決議

微軟 Q1 營收獲利優 但雲端成長遜色、財測疲弱 盤後挫近 7%

微軟 (MSFT-US) 周二 (26 日) 盤後公布會計年度第一季雲端營收成長遜於市場預期，且第二財季營收預測疲弱，令盤後股價重挫近 7%。閱讀全文...

德儀 Q4 財測不如預期 顯示晶片需求減弱範圍擴大

德州儀器 (Texas Instruments) 第 3 季財報略勝市場預期，但本季營收不如預期，代表半導體業的不景氣正從手機和個人電腦 (PC) 擴大到其他領域。德儀周二 (25 日) 盤後股價重挫逾 5%。閱讀全文...

Alphabet Q3 業績遜色 宣布 Q4 人力招聘砍半 盤後挫逾 6%

Google 母公司 Alphabet 周二 (25 日) 公布的上季營收、獲利雙雙未達市場預期，並表示將大幅放慢招聘步伐，拖累盤後股價重挫逾 7%。閱讀全文...

馬斯克告訴融資銀團 計劃周五完成收購推特交易

彭博周二（25 日）援引知情人士消息報導，馬斯克昨天在與助其融資銀行團的視訊會議上承諾，將在周五（28 日）之前完成推特收購交易。消息傳出後推特盤中股價應聲大漲逾 2%。閱讀全文...

美國 10 月消費者信心指數降至 3 個月新低 通膨預期上升

美國經濟研究聯合會（Conference Board）周二（25 日）公布數據顯示，10 月消費者信心指數從 9 月的 107.8 降至 102.5，低於經濟學家預期的 105.9，創 3 個月新低，同時消費者對未來 12 個月通膨預期自今年 6 月以來首次上升，反映消費者對通膨日益成長、經濟可能步入衰退的前景感到擔憂。閱讀全文...