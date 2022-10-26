〈紐約匯市〉英國新首相正式就任 英鎊急升 DXY貶至三周低位

英國新任首相蘇納克 (Rishi Sunak) 正式就任，風險情緒獲得改善，英鎊周二 (25 日) 升至六周高點。因疲軟的經濟數據澆熄市場對未來升息步調的預期，美元指數重貶 1% 至三周新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大跌 1% 至 110.86，是 10 月 6 日以來最低水平。

經濟數據顯示，聯準會 (Fed) 的升息行動正在拖累美國經濟表現。由於抵押貸款利率飆升打壓需求，美國 8 月 FHFA 房價指數月減 0.7%，跌幅大於預期；8 月標普 Case-Shiller 房價指數雖年增 13%，但較前月的 15.6% 大幅放緩，且降幅是歷史最大。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 說：「美國經濟數據正在惡化，這有助於壓低美國公債殖利率。若數據持續惡化，12 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議辯論重點可能不在於升息 2 碼或 3 碼，而是升息 1 碼或 2 碼。」

目前市場普遍預期，Fed 將在下周的 11 月利率會議上連續四度升息 3 碼。

在獲得英國國王查爾斯三世任命後，英國新任首相蘇納克周二發表上任後首次公開演說，誓言將重建信心，帶領英國度過經濟危機。

在風險情緒帶動下，英鎊兌美元一度觸及 1.15 美元關卡，寫約六周新高，截稿前漲逾 1.7% 至 1.1476 美元。

儘管如此，外匯分析師預估英鎊的反彈只是短暫的。Convera 市場分析師 Joe Manimbo 表示：「在短暫的蜜月期反彈後，英國經濟的艱難前路可能限制英鎊的漲幅。」

周四 (27 日) 央行會議前夕，歐元升至三周高點，上漲近 1% 至 0.9969 美元。市場預期歐洲央行 (ECB) 本周將升息 3 碼，以壓制火熱的通膨。

德國公布 10 月 IFO 商業景氣指數為 84.3，持平上月，經濟現況指數則下滑至 94.1，低於市場預期。IFO 經濟研究所警告，歐洲最大經濟體正在步入衰退，預估德國 Q4 經濟將萎縮 0.6%。

法國興業銀行 (Societe General) 首席外匯策略師 Kit Juckes 表示：「即使德國 IFO 景氣數據已陷入衰退，10 月溫暖的天氣正在助長對能源危機的相對樂觀情緒。」

在日本央行 (BOJ, 日銀) 上周五 (21 日) 和本周一 (24 日) 疑似出手干預匯市後，日元兌美元上揚 0.7%，至 147.93 日元兌 1 美元，日本長債殖利率回落也幫助支撐日元。

日本央行 (BOJ, 日銀) 將在周五 (28 日) 公布利率決議，市場預期該行將繼續維持寬鬆貨幣政策不變。

與此同時，人民幣延續中共二十大會議以來的疲軟態勢，外界擔憂隨著中國國家主席習近平繼續連任，由意識形態推動的國家政策恐犧牲掉經濟成長。

在中國人民銀行 (人行) 將人民幣兌美元中間價調降至 2008 年來最低水平後，在岸人民幣兌美元周二跌至近 15 年最低，離岸人民幣兌美元再刷歷史新低，最低貶至 7.3748 人民幣，截稿前小幅回升至 7.3121 人民幣。

截至台灣時間周三 (26 日) 約 6:00 價格：