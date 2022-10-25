美國S&P Case-Shiller房價指數8月降幅 創紀錄以來最大

根據一項關鍵指標，目前房價仍高於一年前，但漲幅正以有記錄以來最快速度萎縮，因為房市在利率急劇上升的背景下苦苦掙扎。

根據標準普爾 CoreLogic Case-Shiller 房價指數，與 2021 年 8 月相比，8 月全美房價上漲 13%，低於前月 15.6% 的年增率。單月下跌 2.6 個百分點的差異，是該指數自 1987 年開始統計以來最大，代表房價漲幅正以創紀錄的速度減速。

追踪美國最大房市的 10 大城綜合指數 8 月同比成長 12.1%，而 7 月則是成長 14.9%。範圍更大的 20 大城綜合指數上漲 13.1%，而前月漲幅為 16%。

標普道瓊指數總經理拉扎拉 (Craig Lazzara) 在新聞稿中寫道：「我們在 2022 年 8 月的報告中繼續觀察到一個月來美國房價的強勁減速。」「20 大城中的每一個城市的房價漲幅都在減速。這些數據清楚地顯示，房價成長率在 2022 年春季達到頂峰，之後就一直在下降。」

8 月房價漲幅居前的是邁阿密、坦帕和夏洛特，同比分別上漲 28.6%、28% 和 21.3%。所有 20 大城在截至 8 月的房價年增率均低於截至 7 月的年度比較。

包括部分最昂貴房市在內的西海岸單月跌幅最大，舊金山下跌 4.3%、西雅圖下跌 3.9% 和聖地牙哥下跌 2.8% 是跌幅最大的三大城市。

房貸率從今年創紀錄的低點迅速飆升，讓曾經炙手可熱的房市快速降溫。今年初的 30 年期固定房貸平均利率約為 3%。據《Mortgage News Daily》報導，到 6 月時已經超過 6%，現在剛剛超過 7%。