美國7月房價繼續冷卻 增速降幅史上最大

房價雖還是高於一年前水平，但 7 月繼續迅速降溫。根據標準普爾 CoreLogic Case-Shiller 指數，全美房價較 2021 年 7 月上漲 15.8%，雖然漲幅很大，但遠低於上個月的 18.1% 的漲幅。

10 大城綜合指數同比上揚 14.9%，低於 6 月的 17.4%。20 大城綜合指數上漲 16.1%，低於上月的 18.7%。在該指數涵蓋的每個城市，7 月的同比漲幅均低於 6 月。

標普道瓊指數總經理拉扎拉 (Craig J. Lazzara) 在新聞稿中寫道：「7 月的報告反映出強勁的減速。」他點明 6 月和 7 月的年增率存在差異，「這兩個月成長率之間 2.3 個百分點的差異是該指數史上最大的減速。」

坦帕、邁阿密和達拉斯在 7 月的 20 大城中的年度漲幅最高，分別上漲 31.8%、31.7% 和 24.7%。華盛頓特區、明尼亞波利斯和舊金山的漲幅最小，但仍遠高於去年同期水平。

全國房地產經紀人協會 (NAR) 的另一份報告顯示，從 6 月到 7 月，房價急劇下降。由於房地產市場的強烈季節性，房價雖通常在這段期間下跌，但跌幅是歷史平均跌幅的 3 倍。

根據 Realtor.com 的數據，8 月降價房屋的比率達到 20% 左右，與 2017 年相同。

Realtor.com 資深經濟學家兼經濟研究經理拉提尤 (George Ratiu) 表示：「對於有意掛牌賣屋的屋主來說，如今的市場與 3 周前有很大不同。」

房價下跌，也是因為房貸利率快速上升導致負擔能力急劇下降。熱門的 30 年期固定房貸平均利率從今年開始的約 3%，到 6 月時曾短暫超過 6%，整個 7 月都保持在 5% 的高位範圍內。它現在正接近 7%，使平均每月付款較一年前高出約 70%。

拉札拉說，「隨著 Fed 繼續提高利率，房貸變得更加昂貴，這個過程一直持續到今天。考量到宏觀經濟環境更具挑戰性的前景，房價很可能會繼續減速。」