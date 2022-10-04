通用汽車將特斯拉、Lyft前高層延攬進董事會

美國汽車大廠通用汽車周二（4 日）聲明表示，風險投資公司 DVx Ventures 聯合創始人兼執行長、現年 55 歲的麥克尼爾（Jonathan McNeill）已加入其董事會。麥克尼爾過去在電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 擔任高層，也曾任叫車公司 Lyft(LYFT-US) 的營運長。

麥克尼爾於 2015 年加入特斯拉，當時擔任該公司全球銷售、交車與服務總裁，兩年後轉為負責政府關係，最後於 2018 年離開特斯拉加入 Lyft。目前通用汽車董事會有 13 名董事，其中 6 名為女性。

通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）在聲明中表示，麥克尼爾將推動建設性顛覆促進公司成長，以及其對社會產生積極影響的承諾，替公司重新設想客戶和社區在全球各地的移動方式提供無價幫助。

麥克尼爾則說，自己很高興能幫助通用汽車釋放其在技術方面的變革投資所帶來的機遇，並稱通用推出的每項硬體、軟體都在挖掘新的營運成長機會。

通用汽車承諾到 2035 年停止在美國銷售輕型汽油車，並已在電動車上投資數百萬美元，預估到 2025 年在北美年產 100 萬輛電動車，然而其在美國電動車銷售方面仍遠遠落後特斯拉。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤前股價上漲 2.22%，每股暫報 33.6 美元。