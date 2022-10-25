傳特斯拉可能投資美墨邊境 馬斯克拜訪新萊昂州

兩名知情人士周一 (24 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 正考慮投資墨西哥北部與德州接壤的新萊昂州 (Nuevo Leon)。

知情人士透露，馬斯克近期在新萊昂州與州長 Samuel Garcia 以及其他當地官員和美國駐墨西哥大使 Ken Salazar 召開會議。

馬斯克特別關注新萊昂州轄內的聖卡塔琳娜市 (Santa Catarina)，是墨西哥最大與最富有的城市之一，位於該州首府蒙特雷 (Monterrey) 的郊區。消息人士沒有詳細說明馬斯克潛在投資的可能項目。

新萊昂州政府發言人拒絕置評，美國大使館、特斯拉和聖卡塔琳娜州代表均未立即回應置評請求。

馬斯克造訪新萊昂州的消息最初由墨西哥媒體所報導並刊登出馬斯克到訪照片，其中一張馬斯克與州長妻子 Mariana Rodriguez 同框。

州長 Garcia 在自己的 Instagram 葉面上發布幾篇媒體文章，其中一則標註 Rodriguez 的帳號，並寫道「看，看」，但沒有進一步評論。

新萊昂州政府 8 月表示，總部位於德州奧斯汀的特斯拉在美墨接壤的新萊昂州擁有自己的車道，以促進與當地供應商的貿易。