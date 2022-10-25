〈財報〉羅技Q2營收、獲利均雙位數下滑 財務長將離職

羅技 (Logitech)(LOGI-US) 周一 (24 日) 美股盤後公布新一季銷售額、獲利均呈雙位數下滑，強勁的美元和脆弱的消費者信心，正使這家電腦周邊設備大廠深受其害。

因消費電子需求疲軟，羅技今年 7 月下修全年展望，且今日再度重申財測指引，預估全年銷售額下滑 4-8%，按固定匯率計算，Non-GAAP 營業利益估落在 6.5-7.5 億美元。

除了公布財報與展望，羅技同時宣布財務長 Nate Olmstead 將離開公司，並繼續留任直到公司找到繼任人選。

FY 2023 Q2 財報關鍵數據

銷售額：11.5 億美元，年減 12%

(Non-GAAP) 營業利益：1.56 億美元，年減 26%

(Non-GAAP) 每股淨利 (EPS)：84 美分，年減 20%

羅技公布 Q2 銷售額年減 12% 至 11.5 億美元，排除匯率波動影響，銷售額較去年同期下滑 7%。

因防疫限制令帶動居家辦公和遊戲設備需求，羅技去年 Q2 銷售額創下歷史新高，從那之後，疫情漸漸降溫，限制令也隨之解除，但零件和運輸成本卻持續上漲，進而侵蝕公司獲利。

另一方面，美元強升也打壓公司的海外銷售，衝擊歐美消費者信心。