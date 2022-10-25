海外旅遊夯！南韓10月國際機票開票張數年增逾13倍、最愛日本

南韓《中央日報》報導，根據南韓電子商務網站《Interpark》周二 (25 日) 公布的數據，這個月 (10 月)1 日到 22 日為止的 3 周期間，該網站的國際機票開票張數較去年同期大幅增長 1336.3%、大約是 14.4 倍，和前月 (9 月) 同期相比也增加了 74.9%。

這是由於全球各國陸續放寬和新冠肺炎 (COVID-19) 相關的防疫措施，結果也使得搭乘飛機出國的南韓民眾人數出現明顯攀升。

如果以航線區分的比率來看，飛往日本的航班占 48.2%、排行第一。特別是日本線的國際機票開票張數較前月同期增加 589.3%，在幾條熱門航線當中，以壓倒性的 3 位數增加率勝出。

之所以出現如此現象，應該與日本政府在 2022 年 10 月 11 日起全面開放外籍旅客自由行、短期入境免簽證，且廢除每日入境人數上限的作法有關。

在其他名次方面，2022 年 10 月 1 日到 22 日期間 Interpark 所開出的國際機票當中，東南亞航線以 36.2% 的比率排名第二，而三到五名則分別為歐洲 (5.6%)、大洋洲 (5.2%) 和美國 (4.8%)。

Interpark 表示，近來南韓民眾對於飛航距離較短的日本和東南亞航線、需求踴躍。