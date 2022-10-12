看好旅遊復甦 聯合航空明年夏天新增跨大西洋航班

聯合航空 (UAL-US) 正計畫再次大幅增加跨大西洋飛行的班表，看好消費者在暫停數年後將繼續為國際旅遊買單。

聯航表示明年夏天將飛往歐洲、非洲、印度和中東的 37 個城市，航班總數超過其他美國航空業者的總和。它還將重新恢復舊有航線，包括 5 月 27 日起從新澤西紐瓦克自由國際機場樞紐至斯德哥爾摩的波音 757 直飛航班。它最後一次提供該航線服務是在 2019 年。

航空業者主管最近反映，夏季歐洲旅遊表現特別強勁。聯航表示，在夏季高峰期間，需求比 2019 年成長了 20%。進入秋季的機票銷售強勁，促使一些航空公司維持更多的非高峰航班以追逐收入。

雖然高票價帶來強勁的需求和收入，但今年夏天航空公司仍受到一系列挑戰困擾，例如飛機交機延誤和短缺，以及倫敦和阿姆斯特丹等歐洲主要樞紐的人員短缺造成的混亂，這促使航空公司限制運量。

聯航全球網絡規劃和聯盟高級副總裁奎爾 (Patrick Quayle) 表示：「這是我們相信可以實施的時間表。」他說，該公司正與機場和其他產業成員密切合作，以確保不會超量。

通膨、商務旅遊反彈放緩和其他問題仍籠罩著 2023 年的需求。倫敦希思洛機場周二 (11 日) 警告，旅行需求「很不確定」。

當疫情導致需求減弱時，聯航曾調整其飛行路線，提供西班牙的 Palma de Mallorca 和葡萄牙亞速爾群島的 Ponta Delgada 等目的地。這些航班回程將中停挪威卑爾根，但 2023 年未列入航線分配。

聯航周三 (12 日) 表示，將於 5 月 25 日開通舊金山至羅馬之間的 777-200ER 航班，這是該公司對義大利服務的巨額投資的一部分。同一天，它將開始飛航波音 757 從芝加哥奧黑爾國際機場飛往愛爾蘭香農的季節性服務，以及每天一班 787 夢幻客機從芝加哥飛往巴塞隆那。

從 5 月 25 日開始，它還將提供從華盛頓杜勒斯國際機場飛往柏林的波音 767 航班。該公司計劃明年夏天每天有 23 班航班飛往倫敦希思洛機場。

聯航於 3 月 25 日宣布將使用波音 777-200ER 在紐瓦克至杜拜之間提供服務，該航班上個月宣布與阿聯酋航空建立新的合作夥伴關係。

達美航空 (DAL-US) 也將在明年春季和夏季增加對歐洲的服務，從 2022 年起將其跨大西洋運力增加 8%。

它的新增功能包括從紐約甘迺迪國際機場直飛日內瓦、更多倫敦航班和恢復柏林每日航班。