康舒七合一電動車機電系統本季量產 搶日、北美市場

電源供應器大廠康舒 (6282-TW) 今 (25) 日與工研院舉辦碳化矽電動車機電系統開發簽約儀式，康舒電動動力部長劉文哲表示，矽基七合一電動車機電系統已在本季量產，將提供日本、北美傳統車廠與新創客戶使用。

劉文哲指出，傳統矽基電動車驅動系統已開始量產，將由康舒淡水新廠一條電動車系統產線出貨；碳化矽基電動車驅動系統則在初期開發階段。

康舒表示，此次七合一電動車機電系統包含與富田電機的馬達、發電機、變速器，以及康舒自家馬達電力驅動器、發電驅動器、直流轉換器與 PDU(配電盤)，未來將主攻乘用車市場。

康舒指出，與 Tier 1 富田電機合作，將使公司成為 Tier 2 電動車系統供應商，未來持續深化富田電機的合作關係外，也將積極開拓更多 Tier 1 供應商，間接打進電動車大廠。

劉文哲表示，電動車機電系統一般分兩區塊，包含電力驅動系統以及電力轉換系統，目前康舒擁有多合一整合技術，能讓機電系統體積更小、能量密度更高，200KW (約燃油車 320 馬力) 的整合系統僅需一包 80g A4 影印紙大小。

劉文哲說，多合一驅動系統體積縮小將能擴大其他電池等零件容納空間，也能降低組裝時間，另外，機殼、高壓電線、連接器等零件用量也能降低，為客戶省下更多製造成本。