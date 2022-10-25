華德動能下半年電動巴士加速交車 明年出貨再倍增

車王電 (1533-TW) 與華德動能 (2237-TE) 今 (22) 日召開聯合法說會，董事長蔡裕慶表示，隨著台中港新廠投產加速生產，今年華德動能將交車 105 輛電動巴士，下半年交車量將較上半年倍增，而明年出貨量將突破 250 輛，年增 1.38 倍以上，帶動營運表現。

蔡裕慶表示，上半年示範型電動巴士交車 25 台，下半年將出貨 80 輛，力拚日產能 1 輛電動大巴，目前在手訂單仍有超過 250 輛，預計明年上半年出貨完畢，且目標明年日產能達 2 輛。

交通部近期也公告今年度一般型電動大巴 300 輛，蔡裕慶表示，若能爭取其中訂單，也將列入明年交車計畫中，進一步帶動明年出貨成長。另外，政府持續擴大國內巴士電動化進度，目標明年預計將替換 900 輛一般型電動大巴，力拚 2030 年全部轉換至電動巴士，可望成為未來華德一大成長動能。

成本獲利方面，蘇裕慶表示，由於電池成本高昂，預估華德動能損益兩平點需要出貨 300-400 輛示範型電動大巴，未來將會考慮使用 LFP、LTO 電池來降低成本，預計未來新電池設計車款導入一般型電動巴士後，成本將會大幅下降，預計未來整車、三電系統毛利率將落在 1-2 成區間。

至於華德動能轉虧為盈的時間點，蔡裕慶指出，要在短期快速轉虧為盈較為困難，但隨著新產能逐步放輛，虧損狀況將逐步改善。