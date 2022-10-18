康舒售予緯穎2140萬度綠電朝零排放邁進

金寶 (2312-TW) 集團旗下康舒 (6282-TW) 繼拿下德商不織布廠科寶德與台北世貿中心售電合約後，再傳售電佳績，康舒子公司台康日能宣布與緯創 (3231-TW) 旗下伺服器廠商緯穎(6669-TW)，簽訂綠電採購案，並在 9 月初正式轉供，總轉供綠電量將達 2140 萬度。

康舒近年積極擴張新能源領域，目前全台已投資建置近 150MW 電廠，其中 91MW 併網發電中，預計 2023 年第 1 季再增加 45MW 併網容量，累計將達到 136MW 併網發電量；康舒管理層也在法說會時揭露，新能源布建進度與標案有關，將持續朝向 500MW 發電目標邁進。

康舒先於年初轉供綠電予銀行業，6 月跨入紡織業，與德國不織布百年大廠科德寶簽約，轉供科德寶 200 萬度綠電，8 月與世貿中心國貿大樓簽約，初期轉供 300 萬度綠電，後續將依國貿大樓承租戶需求逐年調整，9 月正式跨入科技產業，正式轉供綠電予緯穎，康舒總計投資電廠容量已達 150MW(百萬瓦)，總銷售綠電轉供量超過 3.6 億度，是目前台灣服務產業最廣的綠電業者。

康舒與緯穎合作代表康舒綠電正式跨入科技產業，緯穎科技也朝綠電使用的目標更邁進一步，雙方將透過多面向的合作以期達到最大的綜效；初期由康舒建置太陽光電電廠，經由台電電網轉供綠電予緯穎，未來更將協助緯穎整合現有環控裝置、建立綠電可視化系統，使緯穎能夠預先為不斷上升的綠電需求預做準備，朝 2050 淨零排放目標前進。

圖: 萬寶週刊提供

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1511 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎總編論壇：利空出盡了嗎？

◎台股照明燈：車用族群旺季會旺嗎？

◎投資總舖師：生技股併購王異軍突起

◎產業總司令：營收雙位數成長大黑馬

◎投資叫小赫：破底只是走空頭的開始

◎期蹟再現：記憶體全面反攻？