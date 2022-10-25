【盤中熱點】指數一度跌破12,682點，政治風險自港股蔓延台海？

一、台積電走疲，政治性風險自港股蔓延台海？

稍早盤前提及在美股收紅的背景下，台積電 ADR 下挫逾 4.4%，恐不利於本日 (2330-TW) 台積電的行情。

當前跌百餘點，一度跌破 12,682 點的心理關口，其中護國神山就影響指數近百點，再度成為壓抑盤勢的重心，這也顯示當前大市氛圍不論多空皆易受台積電所影響，因此隨著稍早台積電有買盤進駐，也進一步帶動跌勢收斂。

此外，金融指數的由黑翻紅也能進一步帶動指數跌幅收斂。

單就盤面上來看，本日漲點排行依序為 (2412-TW) 中華電、(2207-TW)和泰車、(2882-TW)國泰金、(6505-TW)台塑化、(2303-TW)聯電，造成盤市壓抑則為 (2330-TW) 台積電，(2308-TW)台達電、(2454-TW)聯發科、(5871-TW)中租 - KY、(6415-TW)矽力 - KY。

就漲跌點排行前五來看，當前的市場風險意識再度的飆升，科技類股則深泥淖，而這除了景氣不佳影響外，晶片禁令發酵、政治風險拉高是造成市場動盪的原因之一。

就成交比重圖而言，中小型個股的生技佔比再度攀升至 21%，較昨日成長 9%，

同時本日櫃買指數相較於加權疲弱，觀察剛剛指數跌幅收斂時，櫃買指數並未明顯的跟上，甚至在指數跌幅收斂之時還進一步破底，顯示當前內資信心確實如證期局官員所述，當前投資人陷入信心不足的狀態。

但有趣的是，先前利空不斷的矽智財族群如 (3035-TW) 智原、(3443-TW)創意、(3529-TW)力旺、(3661-TW)世芯 - KY、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科，在本日大盤破底之時，並未跟著破底，甚至還有逆勢走強的個股，與此同時法人提出部分個股營運不受影響，是否能夠帶動矽智財族群在此止穩，也會是影響盤面的關鍵，而先前因禁令被認為有望落底的記憶體族群，也會是後續值得關注的重點。

二、政治性風險自港股蔓延台海？

24 日盤前提及

「新一代領導班子周日 (23) 日正式登場，習近平取得第三任總書記，政治局常委由習家軍掌控全局，顯示中國進入新時代，而在當今中美晶片戰開打的背景下，身為全球半導體重鎮的台灣勢必成為中美角力的重要角色，地緣政治的風險日益增溫。」

隨著恆生指數重挫，該危機似乎也蔓延至台股，原因是市場憂慮習近平統治下的中國將可能令台海情勢升溫，這部分或使境外資金開始臆測政治性的風險，成為造成短期市場的動盪原因，然現代戰爭開打需考量相當多的因素，國防安全研究院國防戰略與資訊研究所所長蘇紫雲認為「未來中國直接對軍事衝突可能性較低，除非遭逢內部變局才會孤注一擲。」主要是習會面臨個人維權、政治維權的「雙不穩」因此短期投資人應不必太過於擔憂。

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

本日指數一度失守 32 年支撐 12682 點，隨後在神秘買盤挹注下跌勢收斂，單就技術線型而言整體格局仍舊偏空，但最大的利空族群細緻才在本日呈現止跌上漲的情況，顯是盤面雖無信心但仍有買盤，因此後續權值個股是否有買盤、櫃買指數能否止穩，依然會是影響短期盤面的關鍵。

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