外資賣不停 台積電跳水破底摜破10兆元大關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) ADR 周一 (24 日) 重挫 3.86%，加上外資賣不停，拖累台積電今 (25) 日股價持續下殺，盤中一度大跌 3.36%、下探至 374 元，破底續創 2020 年 7 月以來新低，單日市值蒸發超過 3370 億元，摜破 10 兆元、跌至 9.69 兆元。

半導體產業進入庫存調整期，台積電總裁魏哲家昨 (24) 日下午也罕見發出員工信，鼓勵員工多休假、陪家人出去玩，但不包括將量產的 3 奈米及以下研發製程相關人員。對照不久前的半導體人才荒，台積電鼓勵員工多休假，也被外界解讀為半導體景氣更明確的衰退訊號，衝擊今日股價。

另一方面，英國金融時報周一刊出以「台積電：困迫於科技冷戰的台灣晶片業者」為題的長文指出，美國希望台積電擴大赴美設廠，而我國政府和台積電都希望重心留在國內，但美方為分散風險，晶片製造轉離台灣將成不得不的趨勢。隨著美國積極推動半導體在地製造，市場憂心恐為台積電未來營運增添變數。

地緣政治問題持續干擾，外資籌碼也因此撤逃，已連續 6 個交易日賣超台積電、共賣超 6.68 萬張。

美股周一全面收紅，費半指數勁揚 0.64%、終場上漲 14.86 點。不過，台積電 ADR 周一逆勢走疲，一度跌破 60 美元大關，創波段新低，終場下跌 3.86%，收在 61.29 美元。