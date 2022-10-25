「翻轉金融，共創美好生活！」永豐金控有請「碳神放假」

疫情衝擊、數位轉型、全球暖化，每一項都是這時代無可迴避的議題；金融業作為活絡經濟的血脈，也是社會安定的根基，與民眾日常生活緊密相連，該如何秉持金融核心本質，發揮高度影響力，引領台灣往更好的方向前進？

翻轉思維 共創新願景

永豐金控總經理朱士廷表示，科技與疫情加速數位金融的發展，市場從過往的單向推廣轉變成消費者擁有主動權與多元選擇，「企業文化不會是一個人說了算，必須跨世代、跨單位溝通協調，集思廣益，匯集各方能量，才能大家一起往前走得更遠。」

(圖: 永豐金控提供)

擺脫口號，不唱高調。朱士廷總經理花了兩年多的時間帶領同仁，從千人訪問到跨世代分組激盪，擬定出一個具有共識和共同願意的方向，為永豐新願景定調。「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」短短一句話，定義金融業的新未來。翻轉金融的使命，對於個人生活與社會環境的議題，透過金融的影響力，共創永續永豐的美好生活。

金融業需投入比「賺錢」更重要的事

一些習以為常的慣性，因應時代改變而需要被重新檢視。「翻轉」成為掌握社會脈動、為商品與服務帶來創新解方的關鍵力量。例如永豐領先同業所建構的『大戶＋大戶投』APP 平台，「我們先從內部共創開始，以前銀行是銀行、證券是證券，客戶要跑很多不同的地方才能申辦，但我們拉大格局，以客戶為中心，連結了銀行、證券等子公司，客戶可以很輕鬆的直接在線上完成手續，銀行客戶可以存股，證券客戶也可以定存，消費者馬上享有全方位無斷點的理財服務，存款、買股票、投資、基金都能做到。」

除此之外，永豐更致力於和社會「共創」。「金融業在經濟扮演一定的角色，也需要與社會緊密連結，金融業的使命不只替股東、客戶賺錢，更要去關注社會議題並且積極應對，否則瘟疫、戰爭、極端氣候一來，根本沒有賺錢這件事。」

綠色金融的先行者，發揮能量持續共好

淨零減碳在全球蔚為風潮，朱總經理表示，永續是一個必須認真面對的議題，它影響到每個人、每個家庭和社會生活，金融業應該要扮演一定的角色。永豐金控從自身營運淨零、供應商配合減碳、投資組合與授信資產淨零等，發揮金融影響力。實際的作為例如 2012 年起即積極響應綠能產業發展、成為全球第 102 家「赤道銀行」；為道瓊永續世界指數成分股；首創民間綠電交易融資架構，至今已居於太陽能光電融資的龍頭地位，市占率達 25%，裝置年發電量大約可支應 75 萬家庭用戶一年所需，獲 27 項永續發展殊榮肯定。同時也是首批發行綠債等 GSS 債券的金融業者；永豐投顧推出 SinoPac⁺ 企業永續評鑑系統，是首家取得 SASB 授權，提供一套在地化並能與國際標準接軌的台股 ESG 評鑑方式。

以減碳的量化結果來看，集團自 2019 年推行無紙化服務，至 2021 年累計減碳約 3500 公噸；並自主導入 10% 綠電，預計每年減碳可達 1,323 公噸、約當 3.4 座大安森林公園 1 年的碳吸附量，更同步於自有辦公大樓展開建置屋頂型太陽光電實驗計畫。以各種具體行動啟動綠能低碳轉型，挹注資金，引領綠色商機，持續發揮能量，實現產業共好。

「永豐碳神放假日」讓減碳環保更有趣

為了將永續思維融入日常，開啟消費者的「碳直覺」，永豐銀行推出導入「碳足跡計算器」的信用卡，計算每筆交易碳排放量。而將於 10 月底舉辦的「碳神放假日 Together, a better life」活動，則是邀請民眾翻轉觀點、翻轉體驗，落實友善的生活哲學。

現場集結 10 組表演卡司、30 家知名品牌組成質感市集，民眾可以透過環保用品交換，藉物資交流，啟動有價值的真循環；可以體驗人氣攤位的巧思，惜食減廢，透過有意識的消費，型塑有態度的生活；不嘆息手作坊，讓環保有趣又有型；騎乘充電、衛教互動，寓教於樂，啟動日常碳直覺。還有艾怡良、壞特? te、小宇、黃玠、曾沛慈、告五人、蔡佩軒、莫凡新、唐仲彣及吳汶芳等歌手展現不插電好聲音，為民眾打造最綠最好玩的的五感體驗。

「永豐碳神放假日」將於 10/29(六) 至 10/30(日) 在台北松山文創園區舉行，支持減碳環保，也可以是一件有趣好玩的事！讓我們同心合意、有請「碳神」放假，共創不「碳」息的永豐好生活。