〈台股盤中〉台積電再破底拖累 開低走低大跌逾200點

新台幣持續走弱，台股今 (25) 日隨美股電子盤翻黑走弱，開低走低，賣壓持續籠罩在電子權值股上，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 大跌超過 3%，成壓盤重心，連帶大盤午盤前一度下挫逾 200 點，再創波段低，預估成交量則達約 1800 億元。

觀察電子權值股表現，市場傳，台積電總裁魏哲家向員工發出內部信，內容指出，由於全球消費性電子進行庫存去化，半導體也將逐漸回歸正常，並鼓勵同仁多休息，但不包含量產在即的 3 奈米，台積電開低大跌近 3%，最低來到 374.5 元，再創波段低，台達電、聯發科、中鋼、日月光投控等也弱勢。

高價股方面，股王大立光力守紅盤，但旭準大跌超過半根停板，其他包含股后信驊、力旺、嘉澤、譜瑞 - KY、亞德克 - KY 等均被壓在盤下。

盤面上板卡族群跌深反彈，麗臺大漲超過半根停板，撼訊也漲逾 4%，映泰、承啟也在紅盤之上，ABF 載板三雄同樣相對抗跌，景碩看好 ABF 載板前景，今日漲幅超過 1%，欣興、南電同樣維持平盤上下震盪，表現也優於大盤。

19 大類股中僅有汽車、建材營造類股力守紅盤，電子類股則跌幅最重達近 2%，成交比重約占 65%，航運業、化學生技醫療、金融保險族群則各占約 5%、3%、3%。

雖然金管會近期擴大祭出限空令，但全球通膨壓力居高不下、新台幣等亞幣持續走貶下，台股短線賣壓仍重，尤其今日盤中更一度回測 32 年前高點 12682 點，後續須密切關注上市櫃公司財報、未來營運展望。