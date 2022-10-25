試圖阻撓華為調查 美司法部起訴2名中國間諜

美國司法部週一 (24 日) 起訴兩名中國間諜，因後者試圖阻撓總部設在中國的「一家全球電信公司」的刑事調查，雖沒有明示中國電信公司名稱，但起訴書內文顯示和中國科技巨頭華為有關。

美國司法部長賈蘭德 (Merrick Garland) 週一 (24 日) 就「重大國家安全問題」舉行新聞發布會，涉及三宗司法案件，指控中國在美國滲透影響力、企圖干預美國司法，並試圖懲罰、遣返在美國的中國異議人士。

司法部指出，有兩名中國情報人員何國春 (音譯 Guochun He) 和王征 (音譯 Zheng Wang) 試圖阻撓總部設在中國的「一家全球電信公司」的司法調查，雖然美方沒有指出是哪家公司，但外界普遍推測是華為。

這兩名中國情報人員以 61,000 美元比特幣外加價值 600 美元的珠寶，試圖收買美國政府官員 (起訴書稱其為 GE-1)，取得有關美國對此公司調查的機密資訊。

然而，GE-1 實為美國聯邦調查局 (FBI) 對中國的雙面臥底，罪證確鑿之下此案被曝光。

美國司法部指控，中國在美國滲透影響力、企圖干預美國司法，並試圖懲罰、遣返在美國的中國異議人士 (圖片：AFP)

除了華為相關司法案外，美國司法部還公開另兩宗司法案件。

一宗司法案例指出，有 7 名中國官員在美國展開展開「獵狐行動」，以騷擾、恐嚇、監控等手段，試圖將一名在美國居住的中國異議人士遣返回中國，其中有 2 人於上週四在紐約遭逮捕，其他 5 人仍然在逃。

另一宗司法案例指控三名中國情報人員在 2008 年至 2018 年期間在一家學術機構掩護下合謀充當非法代表，試圖將美國技術非法運送到中國。

美國司法部長賈蘭德 (Merrick Garland) 稱：「這些案件顯示，中國試圖干涉美國個人的權利和自由，目的是保護一家中國公司免受問責，並破壞我們保護這些權利的司法體系，司法部不會容忍任何外國勢力企圖破壞作為我們民主基礎的法治。」

截稿前，中國駐華大使館沒有立即回應置評請求。