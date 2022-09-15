串流媒體漲價潮 派拉蒙證實Showtime可能併入Paramount+

派拉蒙全球 (PARA -US) 執行長 Robert Bakish 周三 (14 日) 證實，公司已與一些串流媒體通道討論將 Paramount+ 和 Showtime 訂閱服務合併的議題。

Bakish 在舊金山舉行的高盛技術大會上被問及有關《華爾街日報》近日的報導，即派拉蒙正考慮關閉 Showtime 並將其併入公司旗艦 Paramount+ 的串流媒體服務。

Bakish 回應，公司會以多種方式運用 Showtime，無論是作為單獨的串流媒體服務、有線付費頻道，或是與 Paramount+ 合併。

他指出，派拉蒙藉由多通道商店和數位有線電視服務分銷訂閱服務，通常會簽訂多年契約，當那些合約到期時，「我們可能會討論合併兩者的議題，我們也該討論。」

Bakish 補充說：「媒體將繼續發展，我們的產品線也將持續演進。」他稱《華爾街日報》的報導顯然來自公司與其中一位分銷合作夥伴的談話。

針對合併兩項串流媒體後，是否會訂定更高的訂閱月費， Bakish 則表示，更高的費率時代即將到來。

他建議投資人：「在你所有的模組中，你都該假設價格隨時間上漲，別假設 2025 年月費還是 4.99 美元，價格會高於這水準。」

此外，他認為，投資人對電視廣告市場過度擔憂了，並指出與美國期中大選相關的廣告將是「一筆財富」。

他也認為，以歷史數據來看，當前的經濟低迷已經過去一半，2023 年一切情況將會改善，對「廣告市場持續下滑」的擔憂被誇大了。

派拉蒙周三除息，股價收低 1.66% 至每股 21.92 美元，今年迄今仍下跌 27% 以上。