巴菲特新增串流服務持股 派拉蒙全球股價躍升10%

在巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏控股公司 (BRK.A-US) 披露持有新股份後，媒體業者派拉蒙全球 (Paramount Global)(PARA-US) 股價周二 (17 日) 上漲 10%。

根據周一 (16 日) 公布的監管文件，截至 3 月底，波克夏控股買進 6890 萬股派拉蒙股票，建立價值 26 億美元的部位。

派拉蒙是波克夏控股在第 1 季末的第 18 大持股。新增持股讓波克夏的投資組合增加了另一個串流媒體資產。最大的串流持股是蘋果 (AAPL-US)。

這家媒體公司在 2 月從 ViacomCBS 更名為派拉蒙，以凸顯其旗艦串流媒體服務 Paramount+。雖然派拉蒙在其最新財報中未達到獲利預期，但 Paramount+ 在第 1 季新增了 680 萬訂戶。

派拉蒙股價今年跑贏大市，下跌 7.2%，而同期標準普爾 500 指數下跌 14.9%。

目前尚不清楚派拉蒙股票的購買是來自巴菲特還是他的投資副手康姆斯 (Todd Combs) 或韋施勒 (Ted Weschler)。這兩人獨立管理該集團約 300 億美元的股權投資組合。近年來，波克夏控股在其主導下收購了包括蘋果和動視 (ATVI-US) 在內的一系列科技公司。

在其股票投資組合的其他變化方面，波克夏還在第 1 季增持了惠普 (HPQ-US) 和花旗集團 (C-US) 的新股份。