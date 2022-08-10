沃爾瑪擬將串流納入會員服務 與迪士尼、Comcast和派拉蒙洽商

知情人士透露，沃爾瑪 (WMT-US) 計劃將串流影音納入旗下會員服務 Walmart+，以強化與亞馬遜 Prime 的競爭。

據華爾街日報 (WSJ) 報導，沃爾瑪近期和迪士尼 (DIS-US)、Comcast(CMCSA-US) 和派拉蒙全球 (PARA-US) 等公司高層談判，企圖尋求合作，為自家會員提供串流影音服務。

迪士尼旗下擁有 Disney+、EPSN + 和 Hulu，Comcast 擁有 Peacock，派拉蒙則有 Paramount + 和 Showtime。知情人士稱，目前還不確定是否會達成協議，但沃爾瑪計劃和其中一家供應商合作。

沃爾瑪過去曾試圖進軍串流影音業務，並在 2010 年收購影片點播服務 Vudu，但因無法跟上競爭腳步，最終於 2020 年將 Vudu 出售給 Comcast 旗下的 Fandango。

自 2020 年推出 Walmart + 會員制以來，沃爾瑪積極開拓新客源並提升現有客戶黏著度，目前 Walmart + 訂閱費用為每月 12.95 美元或每年 98 美元，可享有免費外送和加油折扣等服務。為了吸引顧客，沃爾瑪也和串流音樂平台 Spotify 合作，為旗下會員提供 6 個月的免費 Spotify Premium。

另一方面，亞馬遜 Prime 訂閱服務涵蓋 Prime Video、免費外送和其他優惠，訂閱費用為每月 14.99 美元或每年 139 美元。為了提升會員服務競爭力，亞馬遜不僅挹注大量資金，以原創內容和體育賽事直播來豐富 Prime Video，近期還推出為期一年的 Grubhub + 免費外送服務。

沃爾瑪並未透露目前訂閱人數為何，但根據摩根士丹利的一項調查，其截至 5 月的訂閱會員數有 1600 萬人，高於去年 11 月的約 1500 萬人。