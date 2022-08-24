套利迷因股！華爾街大空頭Chanos放空AMC 做多APE

對沖基金經理兼著名賣空者 Jim Chanos 在美財經頻道《CNBC》節目「半場報導」上表示，他對 AMC (AMC-US) 進行套利交易，買進新發行的 APE 優先股，並賣空 AMC 普通股。

這位 Kynikos Associates 創辦人認為，這兩種股票「應該要相同價格，或大致相同，最後會關閉，成為同樣類別。」

在 APE 優先股周一開賣後，AMC 周二 (23 日) 股價持續大跌 8.6%。

AMC 盼增加股票數量以籌集資金，以代碼「APE」的優先股於 8 月 22 日上市，並以 APE 股向所有普通股股東派發股息，主張這是對散戶幫助公司脫離 2021 年初破產邊緣的回饋，而迷因股散戶常以「猿」自稱或稱其為「猿國」。APE 優先股與 AMC 普通股具有相同的投票權。

儘管有相似之處，但 AMC 的交易價格高於優先股，周二 AMC 大跌後收在每股 9.56 美元，而 APE 飆漲 17%，收每股 7.02 美元，兩者差距正在縮減。

Chanos 說：「從功能上講，這兩種證券是相同的。如果繼續存有價差，我猜測 APE 會令 Aron 感受到壓力，得盡早讓其自由轉換。」

針對 AMC 執行長 Adam Aron 在疫情大流行前承擔債務進行收購的決定，Chanos 也抱持質疑態度。他說：「Aron 現在收拾很多爛攤子，但這些爛攤子也是當初他自己搞出來的。」