大同新副董與兩家子公司董座 新永安有線董座吳振隆出任

大同 (2371-TW) 今 (24) 日公告人事案，推舉新永安有線電視董事長吳振隆擔任大同新副董事長，並兼任子公司大同智能及大同綜合訊電兩家公司董座，原副董事長兼總經理王金來將專任總座，另外委任新永安有線電視總經理暨董事賴冠伶出任營運長，人事案即日起生效。

大同表示，吳振隆將擘劃大同電力、新能源、消費電子及不動產等四大事業，與精英電腦、大同世界科技、福華電子及尚志精密化學等四大子公司，共同發展成產業控股大艦隊。

大同表示，集團永續發展與產品研發主軸為創能、儲能、節能三大方向，而賴冠伶為機械與能源工程博士，除了將運用綠色管理專業協助大同經營管理外，會持續開發綠色能源相關產品與系統。

大同董事會今日也決議，因應集團太陽能發展策略，將投資高雄湖內茄萣 120MW 太陽能電廠投資案，以子公司耀陽能源公司投資興建漁電共生太陽能電廠，待各項審查核准後施工，規劃分三階段進行開發。

大同表示，王金來今年上任記者會提出三箭齊發、六項優先工程，包括強化公司治理、精進永續發展、組織校準重組、產業升級轉型、加強子公司監督管理與推升大艦隊經營績效，同時把 9 大事業部整合成四大事業，分別為電力、新能源、消費電子以及不動產事業。