〈大同高層異動〉副董王金來真除兼任總座 打造企業控股大艦隊

大同 (2371-TW) 今 (1) 日宣布，副董事長王金來正式真除兼任大同新總經理，展望未來，他說，大同擁有跨產業事業優勢，將強化集團在電力、新能源、資通訊及消費產業與子公司協同，發揮綜效，進一步打造大同大艦隊。

王金來在報告前以「個人榮耀、全力以赴」八個字開場，未來集團持續以創能、儲能、節能等三能作為發展的大方向不變，公司事業部中高階專業經理人流動性不大，且擁有穩定的向心力、生產力，擔任總經理後，將發揮溝通整合的長才，成為事業發展、經營的後盾。

王金來進一步指出，大同已連五季獲利，未來將鞏固優化核心實力，現有九大事業部也將會整合優化成事業群，同時集團已是產業控股，子公司業務規模在大同財報占約 50%，未來除本業外，也將加強集團控股效益。

大同目前旗下包含資產開發業的尚志資產、資通訊產業的精英 (2331-TW)、系統整合商大世科 (8099-TW)、新能源產業的大同智能，在產業控股的定位下，將加強對子公司的管理與協助，並加速集團組織結構效能。

當中包含規劃及評估華映除列、精英併表、大同智能擴展等，在創新策略下，大同將以成為國家及企業的數位與能源轉型推手作為集團目標。

值得注意的是，王金來也身兼精英副董事長暨總經理，針對精英併入合併報表時程，雖然未給出明確時間，但強調大同仍會持續加碼持股，並適時請會計師評估是否具營運實質控制權，目前大同持股精英約 32%，8 月時董事會也通過擬在一年內以 10 億元額度內持續增持精英持股。

王金來表示，大同集團中有產業雙星、科技雙星、兩大金山、兩大引擎、兩大核心，更有精英、大世科兩大力腳，未來將運用雙引擎雙金山的資源優勢，擴大核心競爭力，力拚在產業同業中居領導地位，也訂下「願景 2030 策略 50:50」。

王金來希望，母子公司營收獲利比維持 50:50，同步成長、價值轉型，進而讓大同成為穩定成長獲利的產業控股公司，確保全體股東與員工的最大利益。