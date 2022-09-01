〈大同高層異動〉副董事長王金來 真除兼任總經理

大同 (2371-TW) 今 (1) 日召開董事會，會中通過委任總經理案，由副董事長兼任代理總經理王金來，正式真除兼任大同新任總經理，大同表示，王金來曾在 2020 年擔任獨董，對公司發展、內外部事務皆有一定程度瞭解與熟悉。

大同指出，王金來曾任國際四大會計師事務所之一的安永聯合會計師事務所所長，擁有台灣、美國、中國會計師資格，為國立政治大學經營管理博士，目前也擔任集團公司精英 (2331-TW) 副董事長兼總經理，並在台灣併購與私募股權協會及中華民國公司經營暨永續發展協會擔任副理事長。

大同表示，王金來在安永聯合會計師事務所早期服務時曾任大同簽證計師，在安永 30 年期間，為台灣百大企業品牌及高科技公司獻策，對國際事務、公司制度、公司治理與經營管理具相當豐富經驗與高效能溝通協調技巧。

回顧百年大同過去 2 年，歷經四次人事大洗牌，先後撤換林文淵、盧明光二位董事長、三任總經理，董事人選也是頻頻走馬換將，王光祥為啟動轉型計畫，今年更延攬前永豐餘控股總經理蔡維力擔任總座，不料僅上任 49 天就辭任，震驚外界，今日則確定由副董事長王金來兼任總經理一職。

對新經營團隊進駐後大同這 2 年來營運表現，王金來對歷任董事長及總經理表達誠摯的感謝，他說，每一位歷任的總舵手對經營管理的獨到做法都厚植公司營運實力，貢獻大同升級轉型，讓大同營運表現亮眼、事業成長。

王金來補充，董事長王光祥秉持對全體股東及早發放股利的承諾與初衷，在大股東與董事會支持下，將再接再厲努力開創大同新局，實現利潤共享，而股東權益亦多繫於員工努力，因此今年在績效獎金外，也會加發近年來首度發放的員工酬勞獎金激勵員工。

王金來說，這不僅是經營團隊對各事業單位努力成果表示高度肯定，也激勵各事業單位提高生產力，持續精進，展現堅實的團隊戰鬥力。

大同上半年稅後純益 9.62 億元，年增 82.8%，每股純益 0.41 元，繳出連五季獲利成績單；本業方面，重電事業營收成長達 51%、馬達成長 8%，全力發展的太陽能及智慧能源也年增 3%。