〈大同高層異動〉王光祥三點聲明 重申會在最快時間實現配股目標

面對各界高度關注大同 (2371-TW) 近年變化快速的人事異動， 董事長王光祥親上火線提出三點說明，強調大同沒有任何不當利益，遵守誠信、廉潔準則，並再度重申，會在最快時間內實現配股的目標。

王光祥表示，去年 12 月 21 日接任大同董事長後，就向承諾要在最短時間發放股利，因為股東等了 20 年都沒有分配到股利，雖然去年在經營團隊努力下，繳出獲利成績單，也想達成當初的承諾與目標，但礙於法規，賺錢需提撥彌補前董事長留下來的累虧。

話鋒一轉，王光祥意外透露出經營層變動快速的主因，他說，有些人想要穩健慢慢走，但大股東認為要走快點，而這或許正是大同近年高層異動變化大的主因。

王光祥指出，他本人就是大股東，近兩年都沒有支領薪水，也不會藉由關係人交易請客報帳，強調在大同沒有任何不當利益，會遵守誠信、廉潔準則，大股東一心為大同獲利，希望不要辜負股東期望，才是最大心願。

王光祥強調，絕對遵守公司治理的基本要求，改善營運績效、讓公司賺錢是經營團隊最重要的任務，雖然過去兩年經營層變動快速，但他認為曾經來過大同的精英都是 100 分，大家和大股東的方向一致，都是為了大同好。

王光祥說，大同過去停滯 20 年，且公司治理曾經是「下九流」，比九級還要下一級很差，接手 1 年 8 個月後，現在大同已經到第四級，今年力拚再升為第二級，明年期望成為一流公司，並重申會持續朝最快時間內實現配股的目標前進。

另一方面，針對媒體近期對大同顧問方寬銘的報導，王光祥回應，諸多報導與事實不符，方顧問是他親自懇託來幫忙，希望藉由其過去在長榮集團擔任顧問期間，在商界擁有深厚人脈的經驗，幫助大同業務發展、爭取業績，過去十個月來貢獻良多，至於外界對於支領顧問費的爭議，方顧問也在 7 月底起不再支領薪水，期望外界不要再有誤解、負評。