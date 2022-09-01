〈大同高層異動〉華映破產 年底前財報除列可望認列76億元迴轉利益

大同 (2371-TW) 子公司華映因資產不足以清償全部債務，周一 (8 月 29 日) 經法院裁定宣告破產，大同新任總經理王金來今 (1) 日表示，若一切流程順利進行，年底可望將華映從財報中除列，依第二季底財報推算，屆時可認列近 76 億元迴轉利益。

華映曾經風光在台灣面板產業中，但 2018 年因爆發財務危機、淨值轉負，加上全數資產不足以清償債務，2019 年 9 月 18 日決議聲請法院宣告破產，經過近三年時間，桃園地方法院在今年 8 月 29 日正式裁定宣告破產，而華映負債總金額高達 418.33 億元，預計今年 10 月 28 日舉行第一次債權人會議。

王金來表示，經過法院裁定破產後，包含大同股東、華映股東都可望獲得紓解，而大同目前仍持股華映約 39.67% 股權，依法併入合併報表中，若後續破產程序順利，可望將華映從母公司大同財報中除列，目前併入華映的大同財報負債比約 77%，若除列華映後，負債比可望降到 49%，有助新事業發展，且依第二季財報推估，屆時將可認列近 76 億元迴轉利益。

王金來指出，法院宣告破產後，一般程序約需 2 個月時間，因此今年底可望認列逾 70 億元的迴轉利益，不過實際金額還需要到時候經會計師審核才可確認，大同日前也選任馬國柱會計師、劉慧君律師、楊曉邦律師等三人為破產管理人，申報債權期間至今年 10 月 21 日止。

大同董事長王光祥曾在去年底記者會上向小股東承諾會用最快時間發放股利，但大同去年雖有獲利，但依法須先彌補先前用於彌補虧損的特別盈餘公積，據悉，大同目前仍有逾 200 億元缺口待補，若今年底前完成華映除列後，可望降低至少一半金額，如果明年再進一步降低待補缺口，最快 2024 年大同就有機會發放股利回饋股東。