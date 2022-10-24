小摩總裁：衰退是打擊通膨須承擔的代價 股市底部還沒到

摩根大通 (JPM-US) 總裁平托 (Daniel Pinto) 在阿根廷長大，對一國失去對通貨膨脹的控制有著深刻的的印象。

他說，如果工人在發薪水不趕快將薪水兌換成美元，很可能會損失 20% 的薪水。「超市永遠不停地給產品重新貼標籤，有時一天 10 到 15 次。」「等營業時間結束，所有標籤都得撕掉，在第二天重新開始。」

平托表示，生活在全面通膨中「壓力非常非常大」，對低收入家庭來說尤其困難。從 1975 年到 1991 年，阿根廷的物價平均每年上漲超過 300%。

雖然有越來越多聲音呼籲，在部分物價趨緩跡象下，Fed 應該放慢或停止升息，但平托並不支持這種說法。他說：「我認為將通膨重新納入總體考量非常重要。如果它在一段時間內導致稍微深度的衰退，那就是我們必須付出的代價。」

他表示，Fed 不能讓通膨在經濟中扎根。過早恢復寬鬆貨幣政策可能會重蹈 70 年代和 80 年代的覆轍。

這就是為什麼他認為 Fed 更可能在利率方面採取激進措施。聯邦基金利率可能會在 5% 左右達到峰值；平托說，隨著失業率上升，這可能會抑制通貨膨脹。目前失業率在 3% 至 3.25% 的範圍內。

就像最近一連串其他企業主管的言論，包括戴蒙和高盛美國 CEO 所羅門 (David Solomon)，由於 Fed 的政策導致經濟面臨衰退。唯一的問題是經濟放緩會有多嚴重。

平托說，「我們正在應對的市場，每天都在評估衰退的可能性以及衰退的深度。」

今年的經濟形勢與近代史上任何時候都不同。除了商品和服務價格的迅猛上漲外，企業獲利相對具有韌性，讓尋找放緩跡象的投資人感到困惑。

但平托認為，獲利預期還沒有下降到足以反映即將發生的事情，這可能意味著市場再次下跌。標準普爾 500 指數截至上周五 (21 日)，今年來已下跌 21%。

他說，「我認為市場底部還沒有到。」「當考慮到明年的企業獲利時，預期可能仍然過高；包括標普 500 指數在內的一些股票市場的本益比率可能有點高。」