摩根大通策略師：投資者過度看跌 美股觸底條件正在形成

摩根大通 (JPMorgan) 首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 在週一 (26 日) 發布的的一份報告中表示，隨著投資人持續看跌，美股觸底的條件正在形成，標準普爾 500 指數跌勢可能即將結束。

Kolanovic 表示，股市持續拋售的大部分原因，可歸咎於美聯準會 (Fed) 激進升息，但是通膨可能開始顯示出更具體的觸頂跡象，因為油價持續走低，美國綜合採購經理人指數 (PMI) 處於 49 的收縮區域，並且部分企業發布了盈利預警。

他指出，通膨觸頂，加上有吸引力的股票估值和極度低迷的市場情緒，表明市場觸底可能迫在眉睫。在他看來，投資人過度看跌股市。AAII 最近的投資者情緒調查顯示，只有僅 17.7% 的受訪者看好未來 6 個月的股價走勢。

Kolanovic 認為，Fed 可能在未來幾個月轉向鴿派立場，並推動股市走高的催化劑。「未來幾個月 Fed 出現一些鴿派立場的可能性越來越大，這將有助於推動成長股再度出現技術性反彈，並最終可能結束股市的大幅下跌。」Kolanovic 說道。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 也曾表示，自二戰以來，每次標準普爾指數收復 50% 熊市跌幅後，即便隨後回測之前低點，但也從未再創新低。