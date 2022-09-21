摩根大通執行長：美國經濟正顯現出「烏雲密布」

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 將於周三 (21 日) 及周四 (22 日) 出席美國國會聽證會，報導引述預備的證詞，指出戴蒙將向國會表示，美國經濟正面臨著「烏雲密布」(storm clouds)。

戴蒙指出，強勁的消費者支出和就業市場表明顯現出經濟韌性，但供應鏈混亂、俄烏戰爭、高通膨以及美聯準會 (Fed) 積極遏制通膨的鷹派立場，都預示著未來的艱難時期。

「雖然這些烏雲正在形成，但即使是最優秀、最聰明的經濟學家也存在分歧，難以確定是否會演變成一場重大的經濟風暴。」戴蒙說道。

戴蒙也批評，監管部門對銀行持有更多資本的嚴格規定，構成了重大的經濟風險，阻礙了銀行的放貸能力。他指出，在目前困難的經濟環境中，當局限制業界放貸和資金的供應是錯誤的。

瑞銀認為，美國經濟衰退目前已經升至 60%，並且正處於萎縮階段，不過還不會演變為全面性的衰退。

先前針對 70 位企業高管、股東和投資人的調查顯示，46% 的人預計美國今年會陷入衰退，33% 的人預計明年衰退，18% 的人則認為美國已經處於衰退之中。僅有 3% 的人預計，美國有望避免經濟衰退。

調查顯示，多數企業人士認為，高通膨以及勞動力短缺是對企業盈利最大的威脅。有 59% 的受訪者將通膨列為公司或投資組合面臨的三大風險之一。與此同時，有 64% 將勞動力短缺列為風險，54% 的人擔憂經濟衰退，53% 的人憂心供應鏈中斷。