蘇納克當選英國保守黨黨魁 即將成為英國歷來最年輕首相

蘇納克 (Rishi Sunak) 贏得英國保守黨黨魁職位，即將被任命為英國新任首相，填補特拉斯 (Liz Truss) 辭職留下的空缺。

在他唯一競爭對手莫當特 (Penny Mordaunt) 周一 (24 日) 下午在國會成員 (MPs) 投票前宣布退出競爭後，印度裔的蘇納克贏得保守黨黨魁。

在此之前，前首相強生 (Boris Johnson) 周日 (23 日) 宣布退出競選。

蘇納克不會在周一自動成為首相，因為按照儀式規定，即將卸任的首相特拉斯須先向查爾斯國王提出辭呈。國王會在未來幾天任命蘇納克。

42 歲的蘇納克將成英國史上 200 多年來最年輕的首相。特拉斯將於周四 (27 日) 辭職，結束她 44 天的任期，為史上英國首相任期最短的一次。

身為前任財相，蘇納克馬上就要面對特拉斯 9 月小型預算造成混亂後英國日益惡化的經濟形勢。

股市動盪，英鎊暴跌，在特拉斯和當時的財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 宣布一系列沒有資金來源的減稅措施後，英格蘭銀行被迫干預緊急宣布買進債券，這些減稅措施被認為對富人造成不成比例的優惠，即使該國面臨日益惡化的生活成本危機。

蘇納克在新冠疫情最嚴重的時期引導英國經濟，被廣泛視為擁有一雙安全的財政之手。事實上，在競選期間被特拉斯斥責為財政部正統派之後，他對首相「無資金減稅」的批評似乎得到了證實。

出任首相後，蘇納克預計將留任新上任的財政大臣韓特 (Jeremy Hunt)，代表英國政府在經歷幾個月的動盪之後將保持一定的連續性。

然而，部分人士質疑他能否重新團結分裂的保守黨，許多國會議員認為他應對 3 個月前強生因醜聞下台而負責。