摩根大通CEO：通膨續升恐將利率推升至4.5%以上

摩根大通 (JPMorgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週四 (13 日) 表示，持續和高漲的通膨可能會促使利率升至 4.5% 以上，同時他也警告經濟衰退恐怕迫在眉睫。

戴蒙說，目前消費者的財務狀況良好，而且支出仍然強勁。美國消費支出的榮景有望再持續 9 個月，經濟強勁表現將會延續一段時間。

不過，隨著量化緊縮和能源危機等因素使未來不確定增加，預期將出現更多的動盪。政策制定者可能不得不將利率提高到 4.5% 以上，以抑制通膨。

戴蒙說：「情況很糟糕，那些事情就是擺在我們面前的巨大動盪，很容易導致經濟衰退。」

戴蒙認為要談論經濟就不能不談未來的事情，他列舉出幾項敲響經濟衰退警鐘的指標，包括通膨失控、利率升幅超過預期、量化寬鬆政策的未知影響以及俄烏戰爭。

戴蒙表示這些都是非常嚴重的問題，而且很可能會影響美國與全球經濟，尤其歐洲經濟已經步入衰退，而美國可能在未來 6 到 9 個月內陷入某種衰退。

戴蒙也表示，他不知道是否能出現軟著陸，但不排除這種可能性。他補充說，在嚴重衰退的情況下，預估股市會再下跌 20% 至 30%。

戴蒙日前接受採訪時就曾說，標準普爾 500 指數可能會從當前水平再下跌 20%，並且這一次的下跌 20% 可能比第一次更痛苦。