特斯拉在中國市場售價大砍9% 價格戰蠢蠢欲動

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 經歷六連漲後，周一（24 日）宣布調降中國市場多款電動車售價，其中 Model Y 長續航版大砍逾 9%，以因應中國市場激烈競爭。

特斯拉中國公布周一宣布調降國產 Model 3 後驅版、高性能版，以及 Model Y 後驅版、長續航版、高性能版等五款主銷車型售價，即日生效，其中 Model Y 長續航版降價幅度最大，下調人民幣（下同）37,000 元或 9.37%，Model 3 後驅版本降幅最小，為 14,000 元或 5%。

中國流通協會專家委員會成員李顏偉說：「特斯拉降價並不意外」，特斯拉要完成全年計畫，需要擴大用戶群，需要儘快擴大銷售。

特斯拉降價早有跡象可循。9 月中旬，特斯拉中國展開「變相降價」，對 9 月 16 日到 9 月 30 日完成領車、選擇在特斯拉門市購買保險的車主，提供 8,000 元保險補貼，且保險補貼可直接用於減免車價。

特斯拉在 10 月 1 日再度推出一項保險補貼活動，消費者在 10 月 1 日至 12 月 31 日期間購車，若選擇透過特斯拉合作保險機構購買車險，可減免 7,000 元保險補貼。

如今特斯拉正面臨本土車廠的激烈競爭。上月比亞迪 (002594-CN) 的銷量為 200,973 輛，刷新歷史紀錄，蔚來 (NIO-US) 、小鵬 (XPEV-US) 等造車新勢力也擴大車款陣容。中國乘聯會的數據顯示，頭七個月本土車廠占中國電動車銷售的比率共計接近 80%。

上周特斯拉宣布營收不如預期後，也可能希望增加中國市場的銷量。執行長馬斯克表示，中國正處於「某種程度的衰退」，整體而言，需求更難提振。

上海諮詢公司汽車市場預常務測董事張豫說：「今年電動車競爭非常激烈，特斯拉的表現可能不符合自身期待。因此，特斯拉決定降價，直接打擊競爭對手，以進一步提高今年最後兩個月的銷量。」

招銀國際則表示，特斯拉降價，顯示中國電動車車產業的競爭日益激烈。招銀國際分析師 Shi Ji 說：「特斯拉砍價，凸顯我們自 8 月以來一直強調的價格戰可能性。」