〈房產〉房市預售案冷清 連四個月揭露件數較去年高峰腰斬

房仲業者統計官方預售實價揭露件數，去年 9-12 月景氣高峰時，平均單月預售揭露件數 1.2 萬件，單月揭露總銷售金額 1700 餘億元，不過今年房市隨疫情與央行升息降溫，從 5 月開始連四個月預售揭露件數都跌破 7000 件，單月件數較去年第四季高峰時腰斬，今年 8 月更剩下 5000 餘件，一、二手市場房市交易都出現疲弱現象。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，實價揭露 2.0 上路後，從預售案揭露數量，就可以判斷預售市場的交易熱度，從過去一年的預售揭露來看，景氣高峰落在去年 9 月到 12 月，單月揭露可達 1.2-1.3 萬件，但從預售禁止換約政策風向出現後，投資買盤退場，加上疫情、股災、升息等影響，看漲房價風向改變，即使政策並未通過，但預售交易量已經呈現明顯萎縮。

統計顯示，去年 9-12 月單月預售揭露件數可達 1.2 萬件，近 5 個月則件數都不到 8 千件，8 月還量縮至 5 千餘件，若與去年 9 月揭露件數最多的時候相比，台中市今年 8 月剩下 801 件，而去年 9 月台中市揭露件數高達 2951 件，南二都量縮跡象也很明顯，包括台南市 8 月剩 496 件，較去年 9 月量縮約 6 成，高雄市 8 月剩 364 件，明顯低於去年 9 月的 1566 件。

資料顯示，預售成交較為穩定的則是新北市與桃園市，研判應是區域剛性買盤需求較穩定，新北市 8 月揭露 962 件，較去年 9 月量縮 45%，桃園市則是量縮 36%。

去年 7 月實價揭露 2.0 上路後，預售成交資訊揭露更為迅速，按規定預售屋的成交資訊，應於簽訂預售屋買賣契約日起 30 日內辦理申報登錄，而此次的統計範圍為交易日期自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 30 日的實價登錄預售屋案件，雖然 8 月資料可能尚未完整，但仍可發現今年第二季以來買氣疲弱，近月交易熱度更只有去年高峰時的一半。