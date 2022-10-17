〈房產〉股市跌不停 新竹市購屋人自備款受影響最大

面對全球股市跌跌不休，台股今年從高點以來修正超過 5000 點，房仲業者針對網友進行問卷調查，結果顯示，主要都會區的購屋人中，新竹人自備款虧損比例最高，有 31% 受訪者已經出現虧損。

至於各年齡層受影響狀況，年紀越輕影響越大，未滿 30 歲的購屋人，有 29% 購屋自備款虧損，30-34 歲則有 26% 自備款虧損，因此暫時觀望。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年以來台股不斷破底，各類股股價呈現無差別式下跌，尤其是半導體族群股價修正幅度甚大，也符合新竹地區購屋人自備款虧損比例最高的狀況，台股跌跌不休，一來參與的投資人資產蒸發，二來也讓人擔心景氣與企業未來獲利衰退，也會反映到房市信心上，去年股轉房的資金行情，今年已不再復見。

區域來看，新竹是受股災影響相對顯著的區域，調查 31% 受訪者自備款虧損，暫時觀望，其次是新北市 25% 與台北市 21%，雙北市研判應是中產比例相對較高，因此受影響程度也比其他都會區高。

以年齡調查部分，可能越年輕的投資人對於風險承受度越高，相對面臨今年的股災也會相當有感，調查顯示，未滿 30 歲的購屋人，有 29% 受訪者的自備款受損，其次是 30-34 歲約有 26% 的人自備款受損，其次則是中產階級的 40-44 歲，約有 23% 的受訪者，自備款因股災虧損，年齡越大則相對保守一些，50 歲以上因為股災自備款受損的比率則在 13%、14%。

曾敬德指出，這次股災幾乎跌到 2020 年 11 月的起漲點，網路上也出現不少網友貼出鉅額虧損的畢業文，有相當比例的購屋人資金面的確出現不少虧損，今年購屋人在股市跌跌不休、利率升升不息的影響下，購屋腳步也相較去年同期放緩許多。

本次調查是信義房屋從 9 月 15 到 21 日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收 1207 份樣本資料。