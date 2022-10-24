鉅亨美股雷達：本週進入超級財報週 特斯拉在中國市場售價大砍9%

美股重要看點：

重磅科技股財報將在本週陸續公布。美今日將公布 10 月 PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.175%。美股期貨週一 (24 日) 上升，道瓊期貨漲 0.73%，標普 500 期貨漲 0.72%，那斯達克 100 期貨漲 0.52%。

占標普 500 指數權重約 20%、那斯達克綜合指數權重超過三分之一的重磅科技股財報將在本週出爐，美股能否延續上週反彈態勢，這幾家公司的業績表現與前景展望至關重要。

Refinitiv IBES 數據顯示，標普 500 指數第三季企業獲利估年增 3.1%，表現為兩年多來最糟，明年的獲利成長率則自月初預估的 7.8% 下滑至 7.2%。

美債殖利率攀高也為科技股估值帶來壓力，因為較高的殖利率可能嚴重影響企業未來的預期收益。美國 10 年期公債殖利率上週升至 14 年高位。

摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 日前再度警告，標普 500 指數仍有 20% 的下跌空間，但投資者不應放棄個股，因為少數類股顯示出積極的前景。

他補充說，就目前而言，投資級債券看起來比標普 500 指數更具吸引力，尤其是在未來 6 到 12 個月內。

另一方面，Wilson 建議，投資者應該遠離大盤指數，轉而關注個股，即使整體股市已經進入熊市一年多了。他將半導體、非必需消費支出和通訊服務，列為具有前景的行業。

投資人將密切關注周一發布的 10 月製造業和服務業 PMI 數據。 PMI 數據反映一個經濟體是在擴張還是在收縮，以及擴張幅度。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 初值，前值 52

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 初值，前值 49.3

美國 10 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 49.5

重要個股動態：

上週五 (21 日) 引述消息人士報導 ，原先承諾提供馬斯克收購推特 130 億美元的融資銀行已「放棄組團」承銷推特債務，投行 Wedbush 分析師認為，馬斯克本週可能被迫出售 50 億至 100 億美元的特斯拉股票。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，由於越多投資機構退出這筆交易，馬斯克就需要投入越多的資金，從而賣出更多特斯拉股票，這筆交易的完成期限是 10 月 28 日，這意味著馬斯克將面臨決定成敗的一周，任何出售特斯拉股票的舉措都可能發生在下週。

此外，特斯拉週一 (24 日) 宣布調降中國市場多款電動車售價，其中 Model Y 長續航版大砍逾 9%，以因應中國市場激烈競爭。